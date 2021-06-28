Губернатор поручил обеспечить бесперебойную поставку противоковидной вакцины в Новосибирскую область

Андрей Травников поручил министерству здравоохранения региона обеспечить для граждан возможность массовой и комфортной вакцинации от заболевания коронавирусной инфекцией, а также активнее работать с федеральными структурами для обеспечения бесперебойной поставки вакцины в нашу область в необходимых объемах.

В ходе оперативного совещания в правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что 26 июня в регион поступило 45 тысяч доз вакцины. Ранее в область поступило 433029 доз, первым компонентом привиты 410960 пациентов, двукратно привито 312904 жителя области. Текущий темп вакцинации – 6291 человек в день.



Андрей Травников отметил, что жители Новосибирской области в последнее время начали вакцинироваться более активно. «Уже на прошлой неделе регион столкнулся с перебоями в наличии вакцины, фактически, работаем «с колес». Хорошо, что в ночь с пятницы на субботу удалось «выбить» дополнительные 45 тысяч доз. Но при сегодняшних темпах вакцинации этого хватит, в лучшем случае, до конца недели. Поэтому необходимо продолжать работу с федеральным центром всеми возможными средствами – письма, телефонные переговоры для обострения вопроса на федеральном штабе. Нам нужна вакцина!»



Константин Хальзов доложил, что в ближайшие 7-10 дней ожидается поставка в Новосибирскую область около 55 тысяч доз. В ближайшее время будет подготовлено письмо за подписью губернатора Андрея Травникова в Министерство здравоохранения Российской Федерации с запросом об увеличении количества доз вакцины для Новосибирской области.



Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов доложил, что за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 1087 новых случаев заболевания COVID-19 – это на 29% больше предыдущей недели. Темпы прироста за последние пять недель несколько снизились.



Сегодня в регионе развернуто 4659 коек, продолжается перепрофилирование медучреждений под больных коронавирусом – в ближайшее время будут открыты кардиодиспансер и терапевтический филиал 25-й больницы.



Напомним, что в настоящее время в Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики коронавируса во всех взрослых поликлиниках. Мобильные пункты вакцинопрофилактики от коронавируса работают почти в 20 общественных местах, таких как торговые центры, рынки, магазины, зоопарк. С их полным списком можно ознакомится на сайте.