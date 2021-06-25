Чтобы обеспечить питьевой водой Новосибирскую область потребуется 18 миллиардов рублей

Министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов выступил на заседании комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Он рассказал, что в области по-прежнему сохраняется проблема с питьевыми ресурсами. Несмотря на то, что регион вошел в федеральный проект «Чистая вода», большая часть бюджета идет на крупные города, в то время как сельские поселения нуждаются в этом не меньше. Об этом рассказывает издание BFM.ru.



«На сегодняшний день наблюдается массовый выход из строя водозаборных сооружений. Чтобы обеспечить планомерное функционирование этой системы, необходимо ежегодно вводить достаточно большое количество новых скважин. Чтобы взять ситуацию под контроль, нужно ежегодно бурить до 100 скважин, а потом можно будет снизить число до 30-ти в год. Стоимость одной скважины колеблется от 10 до 30-40 млн рублей», — уточнил министр.



По его словам, на организацию этих работ необходимо 18 млрд рублей. Причем речь идет именно на строительство новых водозаборов, а не о замене ветхих коммуникаций, на которые необходимо потратить не менее солидную сумму. Разумеется, в бюджете сельских поселений таких больших денег, как правило, нет. Выходом из ситуации министр видит добавление этих расходов в областной бюджет на следующий год.



«При формировании бюджета на 2022 год прошу комитет выступить с инициативой о принятии новой программы по ремонту и бурению новых скважин в Новосибирской области. Пусть за три года, за пять лет – нужно решить эту проблему, – подчеркнул первый зампред парламента Андрей Панферов. – Прошу комитет занять принципиальную позицию».