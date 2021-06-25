В регионе появится новая инфекционная больница. Это будет проект государственно-частного партнерства

Новая инфекционная больница, а также поликлиника в городе Новосибирске – решения о реализации двух проектов государственно-частного партнерства в медицинской сфере приняты на заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова.

Соответствующие проекты постановлений правительства Новосибирской области о принятии решения о реализации проектов государственно-частного партнерства представил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Инициатором проекта ГЧП в отношении финансирования, проектирования, строительства и технического обслуживания объекта здравоохранения в Новосибирской области (инфекционной больницы) выступает ООО «Проекты развития 2». Реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнерстве для привлечения внебюджетных источников финансирования проектирования, создания и технического обслуживания объекта здравоохранения в Новосибирской области на земельном участке в п. Садовый Новосибирского района. Мощность больницы – 504 места. Ориентировочная общая площадь – более 35 тысяч кв. метров. Оператором по целевой эксплуатации объекта станет ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница №1». Оператором по техническому обслуживанию – частный партнер.

«Принимая во внимание высокую социальную значимость объекта и ограниченность сроков реализации проекта, министерством здравоохранения Новосибирской области и ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница №1» с учетом согласованных с инициатором проекта технико-экономических параметров объекта и предпроектных материалов, подготовлен и утвержден проект задания на проектирование», – отметил Константин Хальзов.

Инициатором второго проекта ГЧП в отношении проектирования, строительства, финансирования и технического обслуживания объекта для оказания первичной медико-санитарной помощи в Советском районе города Новосибирска выступило ООО «Сибирский медицинский проект». Минздравом региона и ГБУЗ НСО «Городская больница №3» также уже подготовлен и утвержден проект задания на проектирование. Общая площадь объекта соглашения – не менее 10 553 кв. метров. Мощность – 700 посещения в смену. Объект соглашения: взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация. Оператором по целевой эксплуатации поликлиники выступит ГБУЗ НСО «Городская больница №3».

Правительство региона одобрило рассмотренные документы о реализации проектов государственно-частного партнерства.