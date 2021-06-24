Смарт-теплицы, «доильный робот» и ультразвуковой анализатор качества молока

«Правительство региона активно поддерживает трансфер технологий, передачу научно-технологических разработок в промышленное производство, создание предприятий по выпуску инновационной, высокотехнологичной продукции, в том числе и для сельского хозяйства. В регионе принята и успешно работает государственная программа «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области. Сегодня использование IT в сельском хозяйстве – это не только применение компьютеров. Цифровые технологии позволяют контролировать полный цикл растениеводства или животноводства – «умные» устройства измеряют и передают параметры почвы, растений, микроклимата и т.д. Все эти данные с датчиков, дронов и другой техники анализируются специальными программами. Мобильные или онлайн-приложения приходят на помощь фермерам и агрономам – чтобы определить благоприятное время для посадки или сбора урожая, рассчитать схему удобрений, спрогнозировать урожай и многое другое. Среди инновационных проектов, получивших субсидии областного бюджета на трансфер технологий в 2020 году, три из 18 проектов связаны с цифровизацей, роботизацией и созданием информационных систем сельского хозяйства», – отметила Ирина Мануйлова.

Спикерами и экспертами конференции выступают российские и зарубежные ученые в сфере информатики, электроники, цифрового моделирования, космических технологий, техники, механики, автоматизации и средств связи, а также профессионалы, работающие в бизнесе, органах власти, общественных объединениях. Тематика докладов связана с такими вопросами, как спутниковые системы и беспилотные технологии в АПК, построение алгоритма цифрового двойника рабочего органа земледельческого орудия, преимущества и проблематика использования коммерческих смарт-теплиц.