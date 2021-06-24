Смарт-теплицы, «доильный робот» и ультразвуковой анализатор качества молока

В Новосибирской области открылась первая Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства».
Мероприятие открыла заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Доклады на конференции представили эксперты из Австрии, Индии, регионов России.
Для Новосибирской области это первый опыт столь масштабного и представительного обсуждения вопросов цифровизации и роботизации сельского хозяйства – проведение конференции в нашем регионе неслучайно: область имеет сильную базу в сфере цифровых технологий, исторически сложившуюся развитую сеть научных центров мирового уровня. Среди задач конференции – создание условий для диалога представителей науки и реального сектора, презентация разработок, достижений, технологий, которые позволят агробизнесу повышать свою эффективность и конкурентоспособность, увеличивать объемы, а главное – качество производимого продовольствия.
«Правительство региона активно поддерживает трансфер технологий, передачу научно-технологических разработок в промышленное производство, создание предприятий по выпуску инновационной, высокотехнологичной продукции, в том числе и для сельского хозяйства. В регионе принята и успешно работает государственная программа «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области. Сегодня использование IT в сельском хозяйстве – это не только применение компьютеров. Цифровые технологии позволяют контролировать полный цикл растениеводства или животноводства – «умные» устройства измеряют и передают параметры почвы, растений, микроклимата и т.д. Все эти данные с датчиков, дронов и другой техники анализируются специальными программами. Мобильные или онлайн-приложения приходят на помощь фермерам и агрономам – чтобы определить благоприятное время для посадки или сбора урожая, рассчитать схему удобрений, спрогнозировать урожай и многое другое. Среди инновационных проектов, получивших субсидии областного бюджета на трансфер технологий в 2020 году, три из 18 проектов связаны с цифровизацей, роботизацией и созданием информационных систем сельского хозяйства», – отметила Ирина Мануйлова.
Спикерами и экспертами конференции выступают российские и зарубежные ученые в сфере информатики, электроники, цифрового моделирования, космических технологий, техники, механики, автоматизации и средств связи, а также профессионалы, работающие в бизнесе, органах власти, общественных объединениях. Тематика докладов связана с такими вопросами, как спутниковые системы и беспилотные технологии в АПК, построение алгоритма цифрового двойника рабочего органа земледельческого орудия, преимущества и проблематика использования коммерческих смарт-теплиц.
В выставке результатов опытно-конструкторских работ, технических изобретений и инноваций принимают участие более 20 экспонентов. На выставке представлены квадрокоптеры, экороботы, установки для производство органического удобрения, оборудование для молочного животноводства, в частности, робот-дояр, ультразвуковой анализатор качества молока и другое.
В числе организаторов конференции: правительство Новосибирской области (региональные минсельхоз и миннауки), Министерство науки высшего образования РФ, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук.
Тематические секции конференции: «Геоинформационные системы и геопорталы», «Технологии точного земледелия и системы картирования урожайности», «Смарт-теплицы и автоматизированные системы вегетации агрокультур», «Автоматизированные системы управления животноводческими фермами», «IоT-платформы, сервисные приложения, интегрированные электронные средства связи», «Роботизированные и телеметрические системы для сельского хозяйства».
Конференция продолжит работу 25 июня. В программе мероприятий – работа тематических секций, посвященных различным сферам цифрового развития агропромышленного комплекса страны, выставка результатов опытно-конструкторских работ, технических изобретений и инноваций для сельского хозяйства. Во второй день пройдет пленарное заседание конференции и расширенное заседание Совета по вопросам развития агропромышленного комплекса Новосибирской области при губернаторе Новосибирской области.
Программа и дополнительная информация о конференции представлены на ее официальном сайте.
Фото: архивы пресс-служб
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