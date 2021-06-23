Дорогу на Ленина и Вокзальной магистрали отремонтируют за 122 миллиона рублей

Управление дорожного строительства заказало ремонт участков дороги на Вокзальной магистрали и улице Ленина, который проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Как сообщается в документации, размещенной на сайте госзакупок, начальная максимальная цена контракта на ремонт составляет 121 982 526 рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Работы должны быть завершены к октябрю этого года.



«Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранение дефектов и сцепных характеристик для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения», — говорится в тексте документа.



Общая протяженность дороги, которую хотят отремонтировать, составляет 1380 метров. Работы пройдут на участках по Вокзальной магистрали от Орджоникидзе до Ленина и на Ленина от Вокзальной магистрали до Челюскинцев.