Искусство не для всех. С 1 июля в новосибирских театрах ограничат количество зрителей

Ограничения из-за коронавирусной пандемии вновь затронут культурную жизнь региона. В Новосибирской области уже начали отменять масштабные фестивали и концерты. В ближайшее время власти намерены ограничить наполняемость театров.

«Единственное, что нам удалось, и я очень благодарна за это и оперштабу, и губернатору, – что мы все-таки спокойно закончим театрально-концертный сезон, – сообщила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. – Последние наши спектакли выпадают на 30 июня, и с 1 июля будет введено ограничение в 50 % от наполняемости залов».