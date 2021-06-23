Андрей Травников открыл заседание Совета главных архитекторов России и стран СНГ в Новосибирске

В центре внимания его участников – применение механизма комплексного развития территорий, инновационные подходы в проектировании и строительстве, цифровизация отрасли.
Губернатор приветствовал участников совместного заседания Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и Совета главных архитекторов столиц стран Содружества Независимых Государств. Совет проходит в Новосибирской области с 23 по 26 июня.
«Новосибирская область впервые принимает такое представительное мероприятие сообщества архитекторов России и стран СНГ, для нас это и почетно и очень полезно. Новосибирск – третий город страны, самый крупный и быстрорастущий город в азиатской части России – для нас очень важно обменяться опытом развития этой важной и уникальной территории. В Новосибирской области реализуются важные федеральные проекты, проекты международного уровня, развитие Новосибирска влияет не только на агломерацию, но и, фактически, на развитие всей области, что необходимо учитывать при принятии градостроительных решений, развитии нашей транспортной инфраструктуры, как внутри агломерации, так и за ее пределами. Ваш опыт решения подобных задач на других территориях, муниципалитетах и регионах очень полезен», – отметил Андрей Травников, обращаясь к участникам заседания.
В центре внимания участников ежегодного Совета главных архитекторов России и стран СНГ – применение механизма комплексного развития территорий, инновационные подходы в проектировании и строительстве, цифровизация отрасли.
Совет главных архитекторов России и стран СНГ – авторитетная организация, которая объединяет руководителей органов архитектуры и градостроительства – главных архитекторов российских регионов, городов и поселений. Проведение в Новосибирской области заседания Совета позволило собрать на одной площадке профессионалов в градостроительной отрасли со всех уголков страны, обсудить различные аспекты архитектурной и градостроительной практики, возможности формирования соответствующей законодательной, нормативной и правовой базы.
Традиционно заседания Совета проводятся дважды в год – в Москве и в одном из регионов страны. За годы работы Совета заседания проходили во Владимире, Ростове-на-Дону, Ярославле, Томске, Тамбове, Санкт-Петербурге, Воронеже. В этом году гостей принимает Новосибирск. Главным организатором традиционного мероприятия выступает министерство строительства региона.
Фото: архивы пресс-служб
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