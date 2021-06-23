Андрей Травников открыл заседание Совета главных архитекторов России и стран СНГ в Новосибирске

В центре внимания участников ежегодного Совета главных архитекторов России и стран СНГ – применение механизма комплексного развития территорий, инновационные подходы в проектировании и строительстве, цифровизация отрасли.

Совет главных архитекторов России и стран СНГ – авторитетная организация, которая объединяет руководителей органов архитектуры и градостроительства – главных архитекторов российских регионов, городов и поселений. Проведение в Новосибирской области заседания Совета позволило собрать на одной площадке профессионалов в градостроительной отрасли со всех уголков страны, обсудить различные аспекты архитектурной и градостроительной практики, возможности формирования соответствующей законодательной, нормативной и правовой базы.

Традиционно заседания Совета проводятся дважды в год – в Москве и в одном из регионов страны. За годы работы Совета заседания проходили во Владимире, Ростове-на-Дону, Ярославле, Томске, Тамбове, Санкт-Петербурге, Воронеже. В этом году гостей принимает Новосибирск. Главным организатором традиционного мероприятия выступает министерство строительства региона.

Фото: архивы пресс-служб