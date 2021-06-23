Министерство иностранных дел Чада извинилось за ситуацию с задержанием новосибирских туристов

Министерство внутренних дел Республики Чад, где в данный момент находится группа задержанных российских туристов кругосветной экспедиции «Мир наш», в официальном документе извинилось за инцидент с военными и полицией. Об этом в видеообращении рассказал известный новосибирский путешественник и блогер Алексей Камерзанов, который вместе с соотечественниками сейчас находится в Африке.



«Сегодня мы получили суперновость. Временный поверенный России в делах Чада Сергей Викторович Крамаренко сообщил, что МИД Чада совершенно официально прислал документ в ответ на нашу ноту - ноту российского посольства - и принес извинения в связи со сложившейся ситуацией, с этим недоразумением», - поясняет Алексей Камерзанов.



Путешественник отметил: такое развитие событий говорит о том, что к участникам экспедиции вопросов нет, а проблема лежит в системе работы самой республики. При этом, туристы по-прежнему остаются в неведении, когда получат обратно паспорта, личные вещи и машины. Однако на общем позитивном настрое этот факт не сказывается: участники путешествия уверены, что заявление властей Чада – большой шаг к приближению положительного финала этой истории.





