Сколько будет стоить проезд в городской электричке Новосибирска?

Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил цену на проезд в городской электричке, первый поезд которой запустят 1 июля. Цена билета составит 26 рублей, говорится в приказе об утверждении тарифа, опубликованном на сайте департамента.



Тариф будет действителен по всем направлениям вне зависимости от протяженности маршрута. Речь о маршрутах «станция Обь — станция Новосибирск Восточный», «станция Новосибирск Восточный — станция Обь», «станция Новосибирск-Главный — станция Обь». Приказ вступит в силу с 1 июля 2021 года – когда будет запущен первый поезд городской электрички со станции Обь через новую платформу в микрорайоне Пригородный простор.



Проект «Городская железная дорога» в Новосибирске реализуется с 2014 года. Планируется запустить электропоезда по маршрутам «Станция Чик – станция Мочище». В правобережье будет реконструировать путь от станции Иня-Восточная в сторону Пашино. Построят и новые платформы: Нордмолл, Близкий, Пашино.