Андрей Травников обсудил подготовку к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023

Ход строительства ледовых арен, организационные мероприятия обсудили на очередном совместном заседании оргкомитетов по подготовке и проведению МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске. «Полгода назад мы уже проводили заседание чтобы сверить часы, за эти месяцы регион существенно продвинулся как в решении организационных вопросов, так и в реализации комплекса работ по строительству и реконструкции спортивных и инфраструктурных объектов», – отметил губернатор Андрей Травников.

На стройплощадке многофункциональной ледовой арены в Новосибирске завершается монтаж металлических ферм перекрытия, в этом году строители должны закрыть тепловой контур и подключить здание к сетям теплоснабжения, чтобы в зимний период можно было монтировать внутренние инженерные системы оборудования, выполнять отделочные работы.

Параллельно на действующей эстакаде метрополитена возводится станция метрополитена «Спортивная». Для обеспечения комфортного доступа к ледовой арене на личном и общественном транспорте в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется масштабное строительство и расширение улично-дорожной сети Новосибирска. Работы идут на пяти объектах общей протяжностью семь километров и будут выполнены в срок, как и работы по благоустройству прилегающей к новой ледовой арене территории, отметил во время доклада первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.