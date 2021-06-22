Андрей Травников обсудил подготовку к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023

Одним из главных вопросов стал отбор волонтеров для работы на чемпионате.
Ход строительства ледовых арен, организационные мероприятия обсудили на очередном совместном заседании оргкомитетов по подготовке и проведению МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске. «Полгода назад мы уже проводили заседание чтобы сверить часы, за эти месяцы регион существенно продвинулся как в решении организационных вопросов, так и в реализации комплекса работ по строительству и реконструкции спортивных и инфраструктурных объектов», – отметил губернатор Андрей Травников.
На стройплощадке многофункциональной ледовой арены в Новосибирске завершается монтаж металлических ферм перекрытия, в этом году строители должны закрыть тепловой контур и подключить здание к сетям теплоснабжения, чтобы в зимний период можно было монтировать внутренние инженерные системы оборудования, выполнять отделочные работы.
Параллельно на действующей эстакаде метрополитена возводится станция метрополитена «Спортивная». Для обеспечения комфортного доступа к ледовой арене на личном и общественном транспорте в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется масштабное строительство и расширение улично-дорожной сети Новосибирска. Работы идут на пяти объектах общей протяжностью семь километров и будут выполнены в срок, как и работы по благоустройству прилегающей к новой ледовой арене территории, отметил во время доклада первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.
«В связи с этим я бы хотел поблагодарить Министерство спорта РФ, Правительство РФ за решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда Правительства. Это нам позволило перенаправить средства на строительство станции метро «Спортивная», которое мы ведем исключительно за счет областного и муниципального бюджетов, приступить к монтажу оборудования, в частности, эскалаторов», – сообщил глава Новосибирской области.
Напомним, что ранее было озвучено решение бюджетной комиссии о выделении из резервного фонда Правительства РФ 865 миллионов рублей на замещение региональных средств в затратах на строительство ледового дворца. Это соответствует просьбе, которую губернатор Андрей Травников высказывал на встрече с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным в марте текущего года.
Кроме того, к чемпионату должна быть завершена первая очередь реконструкции терминала международного аэропорта Толмачево имени А.И. Покрышкина, а к концу лета 2022 года финиширует и реконструкция нынешней домашней арены хоккейной «Сибири» – ЛДС «Сибирь».
Сегодня среди ключевых направлений дальнейшей работы – обеспечение безопасности зрителей и участников МЧМ-2023, реализация мероприятий в сфере цифровизации, кампания по набору волонтеров и информационному сопровождению чемпионата.
Как сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, важной составляющей при проведении любых соревнований является системно выстроенная организация волонтерской деятельности. Новосибирская область планирует привлечь порядка 600 волонтеров, из них сто – иногородних, которые приедут в наш регион в рамках программы мобильности, организованной Ассоциацией волонтерских центров России. Каждый волонтер в процессе подготовки пройдет этапы отбора, обучения и функционального тренинга.
Старт информационной кампании на территории Новосибирской области по продвижению первенства мира запланирован на август текущего года. В рамках данной информационной кампании за 500 дней до проведения первенства мира – 13 августа – планируется дать старт и заявочной кампании по набору волонтеров.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.