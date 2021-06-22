В рамках нацпроекта «Культура» в регионе создадут виртуальные концертные залы

Министерством культуры Новосибирской области объявлен конкурс на создание виртуальных концертных залов на территории муниципальных образований региона в рамках национального проекта «Культура». Финансирование данного направления составит 15 миллионов рублей: победители получат возможность за счет областного бюджета приобрести оборудование для возможности транслировать филармонические концерты.

«Создание виртуальных концертных залов является одной из приоритетных задач нацпроекта «Культура». Правительством Новосибирской области принято решение поддержать это направление за счет региональных средств. Создание виртуальных концертных залов объединит города и села региона в единое культурное пространство, позволит вывести доступность классического музыкального искусства на новый уровень, внесет значительный вклад в воспитание новых поколений филармонических слушателей», – подчеркивает министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Конкурсный отбор будет проводиться до 06 июля 2021 года. Победителям конкурсного отбора предоставляются средства создание виртуальных концертных залов в размере 1 млн рублей, если вместимость зрительного зала учреждения составляет от 51 до 150 человек; 2,5 млн рублей – от 151 до 300 человек; 5,7 млн рублей – от 301 человека.

Консультации потенциальные участники конкурса могут получить в министерстве культуры Новосибирской области и в Новосибирской государственной филармонии, на базе которой функционирует региональный проектный офис по созданию виртуальных концертных залов в рамках национального проекта «Культура».

Первый виртуальный концертный зал открыт в регионе в декабре 2019 года в Камерном зале Новосибирской филармонии.

Узнать условия участия в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов можно на сайте министерства культуры Новосибирской области в разделе «Конкурсы».