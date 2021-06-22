Минута молчания. Новосибирск встанет на паузу в память о погибших в Великой Отечественной войне

Утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В День памяти и скорби, 22 июня, новосибирцы почтят память погибших в годы войны. В 16:15 в Новосибирске, как и во всей России, пройдет минута молчания. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.



Минуту молчания объявит по громкоговорителям известный радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов.



Ровно на одну минуту 22 июня будет полностью приостановлена повседневная деятельность. Страна замолкнет в знак почтения к жертвам войны. Как отмечают организаторы акции, наступившая тишина будет резко контрастировать с обычным шумом жизни, что даст людям возможность осознать трагичность войны.



Новосибирцам предлагают присоединиться к акции - остановиться, где бы они ни были, и молча почтить память погибших. Сотрудникам компаний и предприятий предлагается сделать перерыв, водителям общественного и личного транспорта по возможности остановиться на обочине. Также в 16:15 теле- и радиовещание прервется, зазвучит запись голоса Игоря Кириллова и удары метронома.