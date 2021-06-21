Пойдем за ягодой. В новосибирских лесах созрела первая земляника

Новосибирцы начали делиться в соцсетях снимками урожая. Жительница города Евгения Васильева опубликовала фотографии кустиков земляники с красными ягодами на них. Ягоды девушка собрала в Кудряшовском бору, написала она в группе "Грибы и грибные места Новосибирск НСО" в соцсети "ВКонтакте".



Кроме того, поступают сообщения о созревшей лесной ягоде в лесах Сузунского района. А вот полевая клубника, которую часто путают с земляникой, поспеет лишь к середине июля.

Отмечается, что лесную землянику можно собирать в Кудряшах, Караканском бору, Новолуговом. Полевая клубника растет в Колывани, Чике, Быково, Бурмистрово, Улыбино и Линево.



