Благодаря президентскому гранту в Новосибирской области откроют сеть анимационных студий

В Новосибирской области создадут сеть мультстудий благодаря президентскому гранту. Поддержку получил проект «Мульт-Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Семь мультипликационных студий откроют в пяти районах Новосибирской области и в юношеской библиотеке. В конкурсе грантов проект представляла общественная организация «Гильдия молодых библиотекарей».



Как сообщили в министерстве культуры Новосибирской области, мультстудии создадут на базе Новосибирской областной юношеской библиотеки и библиотек в Куйбышевском, Кочковском, Черепановском, Карасукском и Маслянинском районах. Занятия для школьников от 12 до 15 лет будут проводить краеведы, историки и писатели.



Подростков обучат написанию сценариев, раскадровке, технологиям создания декораций и персонажей, съёмке, монтажу, озвучиванию, музыкальному оформлению. Каждый создаст свой мультфильм о Сибири.



В регионе позже пройдет показ мультфильмов в рамках конкурса «Мульт-Сибирь» и акции «МультПремьера». Также дети смогут поучаствовать в Открытом фестивале детской анимации «МультДебют» (Ульяновск) и Российском фестивале анимационного кино (Суздаль).