В наш регион направят дополнительные федеральные средства. Они пойдут на развитие инфекционной службы и детские выплаты

«Принято решение направить еще 2,4 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, растущих в малообеспеченных семьях. Таким образом, с учетом средств, предусмотренных законом о федеральном бюджете, регион получит более 8 млрд рублей на эти цели», – сообщил Александр Жуков.



Еще одно решение относится к развитию инфекционной службы. «Для своевременной диагностики и последующего лечения инфекционных заболеваний необходимо совершенствовать материально-техническую базу инфекционной службы. Поэтому нужно, чтобы в каждом регионе России было не менее одной лаборатории, обеспечивающей эффективную диагностику распространенных, редких и новых инфекционных болезней. Принято решение направить на эти цели Новосибирской области 76,6 млн рублей», – отметил он.



Напомним, что в Новосибирской области за 2020 год выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет была назначена более чем 88 тысячам семей на 111 тысяч детей. На эти цели было направлено 7,04 млрд рублей, в том числе 5,5 млрд рублей из средств федерального бюджета (1,54 млрд рублей – областной бюджет).



В настоящее время, по данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, более 124 тысяч малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет в регионе получают такие выплаты.