Крылатые «жильцы» нового ЛДС могут вернуться на это же место в следующем году

Береговые ласточки в этом году облюбовали песчаную насыпь, которую строители оставили для новой ледовой арены. Птицы обустроили там гнезда.

До августа ласточек и их гнезда трогать не будут. К концу лета птенцы вырастут, встанут на крыло и птицы перелетят в другие места. После этого строители смогут использовать песок. Однако есть вероятность, что ласточки могут вернуться на это же место в следующем году. «Есть гипотезы о том, что птицы запоминают место, где они родились (чтобы вернуться в подходящее для размножения местообитание), но не очень точно, чтобы не усиливать внутривидовую конкуренцию. Так что какие-то из этих птиц, вероятно, вернутся в черту города», – сообщает орнитолог Алексей Маслов.

По планам строителей на следующий год кучи песка уже не будет, и птицы будут вынуждены заселять песчаные карьеры и естественные места обитания.