Андрей Травников проконтролировал строительство Восточного обхода и реконструкции автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий»

«Необходимо прорабатывать дальнейшее финансирование. И это вопрос не только развития транспортной инфраструктуры, но и социальный. Мы все хорошо помним беспокойство жителей Академгородка, Кольцова: если не завершить строительство всех этапов Восточного обхода, то серьезный поток транзитного транспорта может создать неудобства Академгородку и наукограду. Этот вопрос решаемый. Во-первых – открытием финансирования всех участков Восточного обхода. Второе. Понимая, что стройка такого масштабного объекта – если мы говорим про весь участок от Северного обхода до Искитима – занимает несколько лет, то на период его реализации нужно искать решения, которые бы позволяли перенаправлять транспортные потоки, не доставляя неудобства жителям.



Одно из решений – это синхронизация реконструкции нашей дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» и Гусинобродского шоссе для повышения их пропускной способности, чтобы введенный участок Восточного обхода, и эта трасса, ГБШ работали синхронно. Как добиваться решения этих вопросов, мы понимаем. Самое главное – дело стронулось с мертвой точки и на объектах, которые нас беспокоили, сегодня продолжаются работы», – подчеркнул губернатор.

Фото: архивы пресс-служб