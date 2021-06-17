Новосибирск останется без дня рождения. «Пока требования Роспотребнадзора не допускают проведения любых массовых мероприятий в День города»

Массовые мероприятия на День города отменят в Новосибирске из-за ситуации с коронавирусом и требований Роспотребнадзора. Об этом агентству ТАСС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова. «Пока требования Роспотребнадзора не допускают проведения любых массовых мероприятий в День города», — сказала она. Под вопросом остается и проведение ежегодного награждения мэрией горожан, внесших вклад в развитие Новосибирска, добавила вице-мэр.

«Мы уже больше двух недель наблюдаем прирост заболеваемости. Можно предположить, что основная причина этого – мы все немного расслабились, хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности», – рассказал на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Травников.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Щербатова, рост выявляемости заболевших COVID-19 за неделю вырос с 5,9% до 15%. Если ситуация с коронавирусом в Новосибирской области не стабилизируется, осенью 2021 есть вероятность прекращения работы ряда предприятий и возвращения к дистанционному обучению.