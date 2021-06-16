Рады ли новосибирцы туристам? Мнения разделились

36% опрошенных новосибирцев отмечают, что будут рады, если туристы выберут местом для путешествий именно наш город. 25% выдали совершенно противоположное мнение, они вовсе не считают туризм хорошей идей для города.



Радушнее всего к туристам относятся жители Нижнего Новгорода, Волгограда и Красноярска. Больше половины жителей Нижнего Новгорода (52%) хотели бы, чтобы их город и область посещало больше туристов. Также половина волгоградцев считает, что их город достоин увеличения туристического потока. На третьем месте в рейтинге наиболее гостеприимных городов — Красноярск (47%). Хотели бы видеть больше туристов на улицах города 45% петербуржцев. А вот среди москвичей лишь 35% хотят, чтобы туристы ехали в столицу.



Совсем не рады туристам в Перми. Лишь 3 из 10 сказали, что относятся к туристам с симпатией. В Омске и Краснодаре хотят видеть больше туристов по 32% респондентов. И если в Перми и Омске боятся, что рост туристического потока приведет к суете, то в Краснодаре жители устали от пробок на дорогах во время летних месяцев.



Аналитики выясняли, чем может быть привлекателен тот или иной регион для туристов по мнению самих жителей. Оказалось, что это — походы, сплавы, пеший туризм, а также культурно-исторический туризм и рыбалка.