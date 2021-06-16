19 июня новосибирские кладбища закроют для въезда. Это связано с праздником Святой Троицы

В субботу, 19 июня, кладбища Новосибирска будут закрыты для въезда. Как сообщает мэрия города, временное прекращение движения связано с предстоящим религиозным праздником — Днем Святой Троицы.

В связи с этим автомобилистам с 9:00 до 19:00 перекроют доступ на территорию кладбищ «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское», «Северное», «Южное», «Инское» и «Чемское». Также по решению властей заблокируют участки дорог, прилегающих к некрополям.

Проехать будет нельзя:

— по Дачному шоссе на участке от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из садоводческого некоммерческого товарищества «Удача»;

— по ул. Хилокской от дома №5 до дома №10/1;

— по ул. Малыгина от дома №7 до дома №9/1.

Открытым проезд останется лишь для общественного пассажирского транспорта и спецмашин, предназначенного для оказания ритуальных услуг.