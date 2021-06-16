«Время первых» пройдет 25 июня. Единый выпускной для новосибирских школьников переносят в онлайн-формат

Единый городской выпускной для новосибирских школьников было принято перенести в онлайн-формат из-за коронавируса. Так же было организовано событие и в прошлом году. «Время первых» для девяти тысячи выпускников 11 классов из Новосибирска состоится на онлайн-платформе 25 июня. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

По программе события «Время первых» выпускников ждут поздравления, награды, прямые эфиры, челленджи, а также различные конкурсы и розыгрыши. Перед ребятами выступят ведущие и артисты. Вся программа торжества, анонсы и новости будут размещены в Instagram: time_first2021. Трансляцию выпускного проведут на странице департамента образования мэрии города Новосибирска ВКонтакте.

Начало выпускного вечера «Время первых» 25 июня в 19.00.