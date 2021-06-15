Почти 240 тысяч деревьев высадили новосибирцы в рамках акции «Сад памяти»

В Новосибирской области продолжаются массовые посадки деревьев в рамках акции «Сад памяти» по нацпроекту «Экология». С начала мая новосибирцами было высажено 238 тысяч молодых деревьев.

«Благодарим всех за участие в патриотической акции. Каждый участник вносит свою лепту в сохранение лесов родного края, чтит память погибших героев. Тот, кто еще не успел внести свой вклад в сохранение исторической памяти, может еще это сделать», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. Массовые посадки молодых деревьев продлятся в регионе до 22 июня – Дня памяти и скорби.



С начала мая в рамках международной акции «Сад памяти» состоялось 323 мероприятия, в ходе которых было посажено 238 тыс. саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Центральное мероприятие акции с участием губернатора Андрея Травникова состоялось 7 мая в Сквере Авиаторов.



В высадках деревьев приняли участие 11 тысяч новосибирцев, большой вклад внесли волонтеры – представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», регионального отделения добровольного российского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» и компании-корпоративные волонтеры.



Ранее оргкомитет международной акции «Сад памяти» сообщил, что цель акции достигнута досрочно – 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны было высажено в России до конца мая.