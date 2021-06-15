Андрей Травников поблагодарил пожарных за проявленный героизм во время происшествия на АЗС

Глава Новосибирской области дал поручения после пожара и серии взрывов, случившихся на автогазозаправочной станции по Гусинобродскому шоссе. Андрей Травников подчеркнул: период пандемийных надзорных каникул некоторые предприниматели восприняли как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, к своим сотрудникам и вообще к окружающим людям. «Основная причина ЧП – несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей. Принято принципиальное решение о проведении проверок всех автозаправочных станций на территории Новосибирска».



Заместителю губернатора Сергею Сёмке Андрей Травников поручил координировать работу всех надзорных органов, чтобы качественно и быстро провести проверки – с минимальными последствиями для добросовестного бизнеса. Представителям муниципалитета поручено включиться в работу этой контрольной комиссии.



Руководству мэрии Новосибирска дано поручение тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них. Также предписано проверить наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий. «Накануне и жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов – иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах».



Андрей Травников выразил благодарность всем оперативным службам за четкую, слаженную работу по ликвидации пожара. «В первую очередь, высказываю слова благодарности сотрудникам ГУ МЧС, пожарным. Мы лишний раз убедились, что героизм профессии пожарных – это не киношные истории, а ежедневный труд. Пожарные в этой ситуации, рискуя жизнью, смогли минимизировать последствия ЧП. Готов поддержать представления к поощрению и награждению».



По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, всего за помощью обратились 33 пострадавших, из них 17 поступили в Новосибирскую государственную областную клиническую больницу, 7 человек находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Пострадали два ребенка, их состояние удовлетворительное.



Открыта горячая линия для родственников пострадавших, узнать об их состоянии можно по телефону 8-913-920-57-69.

Фото: архивы пресс-служб



