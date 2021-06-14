Идем загорать. 15 июня открываются новосибирские пляжи

Муниципальные власти совместно со специалистами отдела ГО и ЧС по Советскому району, полицией, ГИМС и Роспотребнадзором обследовали пляжи Академгородка, взяты пробы воды. Пляжи официально откроются 15 июня.



В этом году в Советском районе их будет пять. Четыре находятся на территории парка культуры и отдыха «У моря Обского»: детский пляж, пляж «Бумеранг», галечный и каменный пляжи, а также пляж «Звезда» в микрорайоне Шлюз.



В целом 17 пляжей Новосибирска готовы к открытию — там пробы воды соответствуют нормам. Причем в планах властей было открытие 22 пляжей.



В целом за купальный сезон 2021 года запланировано взять 1459 проб воды в 80 точках и провести 3913 исследований для проверки микробиологических показателей, а для санитарно-химических — 320 проб, то есть 1824 исследования.