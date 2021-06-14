Названы сроки сдачи кампуса Новосибирского госуниверситета

Новый кампус НГУ планируют сдать в эксплуатацию осенью 2023 года. О дате его открытия сообщил проректор по финансово-экономической и инновационной деятельности НГУ Сергей Голушко, выступая на круглом столе «Промышленность — Наука — Образование».



Проректор отметил, что сначала в Академгородке построят новый корпус физико-математической школы НГУ, новые общежития на 690 мест, новый досуговый центр, а позже — корпус поточных аудиторий, библиотеку и медицинский центр с клиникой.



Проект оценивают в 7,4 миллиарда рублей. Частный инвестор — выпускник НГУ и долларовый миллиардер Виктор Харитонин — выделил для строительства четыре миллиарда рублей. Решение инвестора стало ключевым фактором, чтобы государство также вложило средства в развитие кампуса университета.



Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что строительство современного студенческого кампуса для Новосибирского госуниверситета начнется в 2021 году. Задачу возвести новый студенческий кампус поставил в ходе рабочего визита в Новосибирск премьер-министр Михаил Мишустин. Участки, на которых будут размещены новые объекты, расположены в основном вокруг НГУ в Академгородке и находятся в федеральной собственности. Большинство земель уже передали вузу.

Фото: инстаграм-аккаунт НГУ