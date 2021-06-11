Инвестиционный питчинг, зеленая экономика и синхротронные исследования – эти и другие направления представят на «Технопроме-2021»

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев в ходе пресс-конференции представили концепцию программы VIII форума «Технопром». В частности, Ирина Мануйлова подчеркнула, что все мероприятия форума пройдут при соблюдении необходимых мер безопасности.

«В 2021 году мы активно выходим на площадку форумного движения. Часть вопросов повестки Петербургского экономического форума перекликается с «Технопромом», но нам удалось найти свою нишу. Задача нашего форума – обеспечить прорывные вопросы, направления, без которых развитие государства, экономики, социальной сферы невозможно. Мир сегодня строится на достижениях науки, новых передовых технологий. Наша задача – сделать форум максимально рабочим для того, чтобы диалог, в который вступает наука, бизнес и власть могли договориться о ключевых вещах развития современных технологий. Поэтому название форума – «Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы». Одними из основных тем форума станут вопросы экологии, пленарное заседание «Технологическая трансформация как основа перехода к «зеленой» экономике». Ряд мероприятий связан с научно-технологическими проектами», – подчеркнула Ирина Мануйлова.

Говоря о программе форума, замгубернатора отметила, что «Технопром» – это крупнейшее технологическое мероприятие России, главной целью которого является продвижение отечественных научных разработок и инноваций в современных условиях. В 2021 году он будет посвящен выработке стратегических решений по повышению конкурентоспособности российской науки и промышленности в соответствии с приоритетами научно-технического развития, повышению инвестиционной привлекательности отечественных исследований и разработок.

В рамках форума запланировано проведение стратегических сессий по темам экологии и климата, декарбонизации экономики Российской Федерации, обсуждение вопросов развития территорий научно-технического прорыва, реализации проектов научно-образовательных и научных центров мирового уровня.

Как прокомментировал Алексей Васильев, «Технопром» является одной из визитных карточек нашего региона, в этом году он включен в федеральный план мероприятий Года науки и технологий-2021. На предыдущих форумах заключено 23 соглашения, в них приняли участие представители 25 стран, его посетили почти 8,5 тысяч участников и гостей. В 2018 году участие в форуме принял Владимир Путин.

К участию в форуме 2021 года приглашены ведущие российские и зарубежные эксперты и ученые, разработчики, руководители корпораций, институтов развития, крупного бизнеса, представители органов государственной власти РФ, координаторы государственных программ и национальных проектов Российской Федерации, обеспечивающих технологическое лидерство страны.