Электросамокатчикам поставили границы. На новосибирских улицах они смогут передвигаться со скоростью не более 25 км/ч

Мэрия Новосибирска подготовила документ, который будет регулировать передвижение на электросамокатах в городе. Стало известно, какие ограничения начнут действовать в городе, если его подпишут на этой неделе.



Горожанам запретят передвигаться на электросамокатах на территории парков культуры и отдыха на пешеходных зонах. При этом можно будет ездить на велодорожках со скоростью не более 10 км/ч. Скорость на улицах с интенсивным движением ограничат до 15 км/ч, до 20 км/ч — на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах. Со скоростью в 25 км/ч можно будет двигаться на велодорожках и специальной инфраструктуре.



Парковки электросамокатов запретят ставить на территории парков, скверов, проезжей части, автопарковках, газонах и тротуарах, если оставшаяся часть будет менее 2,5 метра. Нельзя будет оставлять самокаты ближе, чем в 5 метрах от остановок общественного транспорта, 15 метрах от станций метрополитена и 30 метрах от памятников и объектов культурного наследия.



«Мы надеемся, что на этой неделе соглашение будет подписано с компаниями Whoosh и Urent», — об этом10 июня рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.



Мэрия Новосибирска планировала подписать соглашение на прошлой неделе, однако этого не удалось сделать из-за того, что главные офисы компаний находятся в Москве.