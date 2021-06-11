Экскурсии Музея Новосибирска в июне: прогулки на самокатах, по купеческим кварталам, «мистической реке», «с бородой» и Михайловской набережной

Рассказываем о вариантах экскурсий на любой вкус.
В июне 2021-го года сотрудники Музея Новосибирска проведут как уже полюбившиеся горожанам прогулки, так и новые. Например, «По купеческим кварталам», вдоль домов вековой давности, «По Мистической реке» и Михайловской набережной, путешествие-расследование с выяснением подробностей таинственной весны 1918-го года и задворкам улицы Кузнецкой (Ленина). Гид в образе приказчика покажет всем Тихий центр и расскажет его легенды и были. Появились новые экскурсии от филиалов музея, в разных районах города и по выходным. Второй год популярностью пользуются единственная в городе экскурсия на электросамокатах и прогулка по исчезающей улице Инская. Для любителей романтики и круизного отдыха – наши речные экскурсионные туры. Выбор огромный, осталось выбрать свой маршрут и с пользой, активно ворваться в это лето!
Общий перечень экскурсий июня:
1. «Неспешная прогулка по Михайловской набережной»
22 июня (вторник) в 18:30.
Телефон для записи: +7 913 735–03–37.
2. «Мемориальные задворки улицы Кузнецкой»
16 июня (среда) в 18:30.
Телефон для записи: +7 913 735–03–37.
3. Экскурсия «Горячий май 1918 года. По следам гражданской войны»
14 июня (понедельник) в 18:30.
Телефон для записи: +7 913 735–03–37.
4. Экскурсия «С бородой»
24 июня (четверг) в 18:30.
Телефон для записи: +7 913 735–03–37.
5. «По тихому центру с приказчиком»
15 июня (вторник), 18 июня (пятница), 25 июня (пятница) в 18:30.
Телефон для записи: +7 913 735–03–37.
6. «Прогулка Новосибирск столичный» (Центральный район)
29 июня (вторник) в 18:30.
Телефон для записи: +7 913 735–03–37.
7. На самокатах «С ветерком по столице» (Центральный район)
11 июня (пятница), 23 июня (среда) в 18:30.
Телефон для записи: +7 913 735–03–37.
8. Экскурсия «3 возраста площади Пименова» (Октябрьский район)
12 июня (суббота) в 13:00, 16 июня (среда) в 13:00, 26 июня (суббота) в 16:00.
Телефон для записи: 266-33-19.
9. Экскурсия «Невиданная Инская» (Октябрьский район)
12, 26 июня (суббота) в 16:00, 16 июня (среда) в 18:30.
Телефон для записи: 266-33-19.
10. Экскурсия «Любимый мой дворик» (Заельцовский район)
19 и 26 июня (суббота) в 14:00, 27 июня (воскресенье) в 14:00.
Телефон для записи: +7-983-138-10-26.
11. «Где зарождался и сгорел Новосибирск: конец деревянного поселка в пойме р. Каменки глазами очевидца» (Центральный район)
12 июня (суббота) в 15:00, 13 июня (воскресенье) в 15:00.
Телефон для записи: 203-54-79.
12. «Набережная ГЭС» (Советский район)
17 июня (четверг) в 17:00.
Телефоны для записи: +7-913-376-03-43, +7-913-380-93-18, 334-77-32.
13. Прогулка «Воздушные ворота Сибири» (Заельцовский район)
17, 24 июня (четверг) в 17:00.
Телефон для записи: +7-983-134-68-64.
14. Прогулка «Соцгород-воплотившаяся мечта на Первомайке: история поселка НЭРЗ» (Первомайский район)
12 июня (суббота) в 16:00, 26 июня (суббота) в 12:00.
Телефон для записи: 307-000-5; +7-953-896-46-97.
15. Речные прогулки «Шесть мостов Новосибирска», «Романтика на Оби», «Шлюзование»
Телефон для записи: 266-00-20.
Список экскурсий, проходящих в выходные дни:
1. Экскурсия «3 возраста площади Пименова» (Октябрьский район)
12 июня (суббота) в 13:00, 26 июня (суббота) в 16:00.
Телефон для записи: 266-33-19.
2. Экскурсия «Невиданная Инская» (Октябрьский район)
12, 26 июня (суббота) в 16:00.
Телефон для записи: 266-33-19.
3. Экскурсия «Любимый мой дворик» (Заельцовский район)
19 и 26 июня (суббота) в 14:00, 27 июня (воскресенье) в 14:00.
Телефон для записи: +7-983-138-10-26.
4. «Где зарождался и сгорел Новосибирск: конец деревянного поселка в пойме р. Каменки глазами очевидца» (Центральный район)
12 июня (суббота) в 15:00, 13 июня (воскресенье) в 15:00.
Телефон для записи: 203-54-79.
5. Прогулка «Соцгород-воплотившаяся мечта на Первомайке: история поселка НЭРЗ» (Первомайский район)
12 июня (суббота) в 16:00, 26 июня (суббота) в 12:00.
Телефон для записи: 307-000-5; +7-953-896-46-97.
Количество мест ограничено. Участие во всех экскурсиях музея только по предварительной записи. Подробности по ссылке.
Фото: архивы пресс-служб
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