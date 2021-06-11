Экскурсии Музея Новосибирска в июне: прогулки на самокатах, по купеческим кварталам, «мистической реке», «с бородой» и Михайловской набережной

В июне 2021-го года сотрудники Музея Новосибирска проведут как уже полюбившиеся горожанам прогулки, так и новые. Например, «По купеческим кварталам», вдоль домов вековой давности, «По Мистической реке» и Михайловской набережной, путешествие-расследование с выяснением подробностей таинственной весны 1918-го года и задворкам улицы Кузнецкой (Ленина). Гид в образе приказчика покажет всем Тихий центр и расскажет его легенды и были. Появились новые экскурсии от филиалов музея, в разных районах города и по выходным. Второй год популярностью пользуются единственная в городе экскурсия на электросамокатах и прогулка по исчезающей улице Инская. Для любителей романтики и круизного отдыха – наши речные экскурсионные туры. Выбор огромный, осталось выбрать свой маршрут и с пользой, активно ворваться в это лето!

Общий перечень экскурсий июня:

1. «Неспешная прогулка по Михайловской набережной»

22 июня (вторник) в 18:30.

Телефон для записи: +7 913 735–03–37.

2. «Мемориальные задворки улицы Кузнецкой»

16 июня (среда) в 18:30.

Телефон для записи: +7 913 735–03–37.

3. Экскурсия «Горячий май 1918 года. По следам гражданской войны»

14 июня (понедельник) в 18:30.

Телефон для записи: +7 913 735–03–37.

4. Экскурсия «С бородой»

24 июня (четверг) в 18:30.

Телефон для записи: +7 913 735–03–37.