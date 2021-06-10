Точное время новосибирцам будут показывать «Цветочные часы»

Специалисты Горзеленхоза обустроили уникальную для города клумбу, которая получила название «Цветочные часы». Агроном центрального участка Горзеленхоза Наталья Белоусова рассказала, что для дизайна оригинальной клумбы выбрали бегонию красного и белого цветов. «Здесь пробовали высаживать разные цветы – и бархатцы, и петунии, но они не пошли. Мешали ходу стрелок. А бегония хорошо себя зарекомендовала – цветет все лето до заморозков, смотрится великолепно и в уходе неприхотлива», – объяснила она.

Декоративное сооружение находится в самом центре Новосибирска, рядом с Дома Ленина. Отметим, что клумба «Цветочные часы» появилась в городе в 2008 году к 115-летию Новосибирска. Однако похожие часы были еще с середины 50-х годов прошлого века. Единственное отличие – встроенный календарь. Числа на нем меняли вручную ежедневно.