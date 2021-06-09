Сытость обходится все дороже. Стоимость базового набора продуктов выросла почти на 3%

Стоимость минимального набора продуктов питания стала выше для жителей Новосибирской области. В среднем рост цен на базовые продукты составил 2,9%, сообщает Новосибирскстат. Стоимость продуктовой корзины рассчитывалась на основе цен на продукты питания и норм их потребления для одного человека. Набор включает более 30 наиболее часто потребляемых позиций.

«Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в мае 2021 года составила 5087,64 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,9%, а с начала года увеличилась на 13,3%», — говорится в сообщении Новосибирскстата.

В наборе преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 25,9%. На долю овощей и фруктов приходится 21,9%, молочных продуктов — 19,3%, мяса и мясопродуктов — 16,1%, жиров — 5,1%, рыбы — 4%, чая, соли и специй — 3,2%, яиц — 2,4%, сахара и кондитерских изделий — 2,1%.

Среди регионов Сибири дороже всего базовый набор продуктов обходится жителям Красноярского края — 5694,88 рубля. Самая низкая стоимость «корзины» — 4425,78 рубля — в Омской области.