Как новосибирцы будут праздновать День города-2021?

В последнее воскресенье июня Новосибирск отметит 128 день рождения. Городские власти решают, в каком формате провести праздник. Если позволит эпидемиологическая обстановка, праздничные мероприятия проведут в парках. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову.

Госпожа Терешкова пояснила, что пока окончательное решение по формату празднования не принято и на него может повлиять обстановка с коронавирусом в регионе. Однако предварительно время власти планируют провести мероприятия в отдельных локациях, а именно в городских парках.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире радио «Городская волна» также отметил, что эпидемиологическая обстановка будет одним из решающих факторов для принятия решения о праздновании Дня города.