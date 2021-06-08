Андрей Травников: «Просьба – активно приступить к реализации наших договоренностей с инвесторами по итогам форума в Санкт-Петербурге»

Делегация Новосибирской области завершила свою работу на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. За несколько дней на ПМЭФ-2021 глава делегации, губернатор Андрей Травников подписал около десяти соглашений о сотрудничестве. В числе основных задач делегации было привлечение новых инвесторов, презентация экономического потенциала Новосибирской области и крупных проектов, которые сегодня реализуются на территории нашего региона.

Подводя итоги работы на форуме, Андрей Травников отметил, что за несколько дней было проведено большое количество встреч и переговоров. «Инвестиционная активность в Новосибирской области находится на высоком уровне. Ни одна инвестиционная инициатива, ни один значимый инвестпроект у нас не заморожен и сроки не были перенесены, несмотря на сложный год борьбы с пандемией. Прошу коллег сопровождать все инвестиционные проекты, которые мы рассматриваем на инвестсовете, которые зафиксированы соглашениями по результатам переговоров. Подведены предварительные итоги первого квартала этого года. По объему капвложений в основные средства мы идем с хорошим опережением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – Росстат зафиксировал прирост более 40%. Начало года очень неплохое, и у нас есть все возможности для того, чтобы в этом году вновь поставить рекорд по объему инвестиций в основные средства Новосибирской области. В течение недели мы вместе с министерством экономического развития подготовим перечень поручений, просьба – активно приступить к реализации наших договоренностей с инвесторами по итогам форума в Санкт-Петербурге» – подчеркнул губернатор.

Напомним, что в ходе ПМЭФ-2021 Новосибирская область подписала стратегически важные соглашения о сотрудничестве со Сбером, с компаниями МТС, 1С, PepsiCo и Coca-Cola, с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, с агентством Россотрудничество, с Республикой Северная Осетия-Алания.

Фото: архивы пресс-служб