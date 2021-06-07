Проходимость Новосибирского метрополитена увеличат – для него купят 26 турникетов

Оборудование обновят на станции метро «Речной вокзал». 9 мая там возникло столпотворение из-за большого количества людей, приехавших посмотреть фейерверк.

МУП «Новосибирский метрополитен» объявил аукцион на поставку 26 турникетов с начальной ценой в 30,5 млн рублей. «Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», – говорится в конкурсной документации на сайте госзакупок.

Исполнитель должен доставить четыре левых, четыре правых и 18 средних универсальных турникета с шириной прохода от 56 до 120 см и пропускной способностью не меньше 1200 человек в час. Итоги аукциона подведут 1 июля 2021 года. Срок установки – до 30 марта 2022 года.

Фото: архивы пресс-служб