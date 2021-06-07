В стационаре детской больницы №1 теперь работает уникальный аппарат для МРТ

Магнитно-резонансный томограф, наркозно-дыхательную аппаратуру и другое оборудование для оказания помощи маленьким пациентам больница получила в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Первый заместитель Губернатора Юрий Петухов вместе с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области Надеждой Болтенко в ходе рабочей поездки проинспектировал реализацию мероприятий нацпроекта в одной из крупнейших детских больниц региона – ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1». Здесь, в стационаре, работают единственные на территории области специализированные детские отделения: нефрологическое, нейрохирургическое и кардиологическое.

Юрий Петухов посетил нейрохирургическое и хирургическое отделения медицинского учреждения, а также новейший кабинет МРТ с уникальным оборудованием. Руководители областного минздрава и главный врач больницы доложили первому заместителю губернатора об организации работы отделений, проведенных в медучреждении мероприятиях по укреплению материально-технической базы, а также о текущих потребностях учреждения в оборудовании.