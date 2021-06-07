В стационаре детской больницы №1 теперь работает уникальный аппарат для МРТ

Он позволяет проводить обследование под наркозом.
Магнитно-резонансный томограф, наркозно-дыхательную аппаратуру и другое оборудование для оказания помощи маленьким пациентам больница получила в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Первый заместитель Губернатора Юрий Петухов вместе с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области Надеждой Болтенко в ходе рабочей поездки проинспектировал реализацию мероприятий нацпроекта в одной из крупнейших детских больниц региона – ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1». Здесь, в стационаре, работают единственные на территории области специализированные детские отделения: нефрологическое, нейрохирургическое и кардиологическое.
Юрий Петухов посетил нейрохирургическое и хирургическое отделения медицинского учреждения, а также новейший кабинет МРТ с уникальным оборудованием. Руководители областного минздрава и главный врач больницы доложили первому заместителю губернатора об организации работы отделений, проведенных в медучреждении мероприятиях по укреплению материально-технической базы, а также о текущих потребностях учреждения в оборудовании.
В частности, как рассказала главный врач больницы Татьяна Анохина, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и областным программам проведен капитальный ремонт помещения кабинета МР-томографии, ремонт кровли главного корпуса, произведена замена лифта в корпусе «Мать и дитя». Также приобретено новое оборудование: магнитно-резонансный томограф, специализированная а-магнитная наркозно-дыхательная и следящая аппаратура, а также более 20 единиц медицинского оборудования для оказания первичной специализированной медицинской помощи детям.
«Аппарат МРТ уникален не только сам по себе, особенность этого кабинета – уникальное оборудование, необходимое для проведения МРТ под наркозом. Дело в том, что дети до 6 лет не могут лежать неподвижно в замкнутом пространстве, поэтому исследование проводится под наркозом. В сутки у нас – 7-8 исследований, 2-3 под наркозом», – рассказала она.
Также руководитель медучреждения доложила о потребностях в дополнительном оборудовании в нейрохирургическое отделение для дальнейшего совершенствования оказания медицинской помощи маленьким пациентам.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, так как данный стационар оказывает неотложную помощь детям при различных травматических ситуациях, а также детям с заболеваниями центральной нервной системы, то дальнейшее развитие его материальной базы очень важно. Эти вопросы могут быть решены благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональным программам. «Мы видим заинтересованность региональных властей, вместе нам удастся много сделать», – обратила внимание она.
В завершение рабочей поездки Юрий Петухов отметил, что больница предоставляет медицинские услуги на высоком уровне: «Мы признательны коллективу больницы за такой уровень работы. Сегодня мы наметили с руководством лечебного учреждения и областного минздрава, что необходимо доукомплектовать, какое дополнительное оборудование приобрести для проведения нейрохирургических операций. В этом плане и будем действовать».
Фото: архивы пресс-служб
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