10 июня стартует летний поток проекта «Женщина в бизнесе – ЖЕНЩИНА»

Каким будет новый поток, пожалуй, самого востребованного предпринимательского проекта @wbizrussia?

Прежде всего, это обучение и развлечение. Основная идея, как и прежде, – взаимодействие и создание новых коллабораций участниц друг с другом.

16 экспертных выступлений в формате деловых игр и коллабораций от признанных экспертов и действующих предпринимателей в разных областях: реализация, планирование, психотипология. Много новой информации будет про маркетинг и продвижение

По запросу участниц также добавили актуальную тему сторисмэйкинга.

В этом потоке у каждой команды будет свой наставник, который встречается с командой в формате мастермайнда раз в неделю.