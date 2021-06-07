10 июня стартует летний поток проекта «Женщина в бизнесе – ЖЕНЩИНА»

Каким будет новый поток, пожалуй, самого востребованного предпринимательского проекта @wbizrussia?
Прежде всего, это обучение и развлечение. Основная идея, как и прежде, – взаимодействие и создание новых коллабораций участниц друг с другом.
16 экспертных выступлений в формате деловых игр и коллабораций от признанных экспертов и действующих предпринимателей в разных областях: реализация, планирование, психотипология. Много новой информации будет про маркетинг и продвижение
По запросу участниц также добавили актуальную тему сторисмэйкинга.
В этом потоке у каждой команды будет свой наставник, который встречается с командой в формате мастермайнда раз в неделю.
Чтобы поддержать дух такого короткого сибирского лета будет проведено несколько встреч на открытом воздухе.
Проект «Женщина в бизнесе – ЖЕНЩИНА» позволяет сэкономить время и ресурсы, ведь его создатели дают выжимку из самых актуальных знаний и навыков в кратчайшие сроки. Эксперты делятся своим реальным опытом.
Участников потока также ждет развитие навыков soft skills: коммуникации, стрессоустойчивости, эмоционального интеллекта, креативного подхода, кризисного менеджмента, адаптивности, лидерских качеств на практике.
Вы еще можете успеть записаться и попасть в 14 поток проекта. Стоимость обучения – 10 000 рублей. Срок обучения – с 10 июня по 8 июля.
Подробности – @wbizrussia
Информационный партнер - мультимедиапроект «Собака.ru» @wwwsobakarunsk
Фото: архивы пресс-служб
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