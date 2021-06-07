Центр, Дзержинский и Родники останутся без горячей воды. В Новосибирске продолжаются испытания теплосетей

К середине месяца отключение ждет жителей Дзержинского района, Родников и центра Новосибирска. «Будут проводиться испытания теплостей», — сообщает пресс-служба СГК.



Вот список улиц и сроки работ.



• С 15 по 26 июня — зона ТЭЦ-5:



— в Дзержинском районе: ул. Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й,3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный пер., 1-й, 2-й Доватора Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я, 2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский пер., Волжский пер., Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский пер., Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Красина, Глинки, Электрозаводской проезд, Партизанская, Планетная, Алейская. ул. Светлая, Н.Островского, Крестьянская, Кольцова, Селезнева.



• С 15 по 25 июня — зона ТЭЦ-4:



— 5−6 м-н — Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники.



• С 16 по 25 июня — зона ТЭЦ-2 (правый берег):



— улицы Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между Советской и Революции, Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта.

