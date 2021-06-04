В Новосибирской области сняли противопожарный режим. Об этом сообщили представители МЧС

В нашем регионе отменили особый противопожарный режим. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на пресс-конференции ТАСС. По его словам, сейчас нет угрозы распространения огня на леса и населенные пункты. Однако во второй декаде лета ожидается аномальная жара с отклонением от нормы в два градуса, по прогнозам синоптиков. Но дожди стабилизируют ситуацию.

Напомним, особый противопожарный режим в Новосибирской области ввели на майские праздники. Тогда людям не разрешали разжигать костры. Сейчас МЧС также рекомендовали соблюдать новосибирцам правила пожарной безопасности.

Как отметил Виктор Орлов, следующий пожароопасный период ожидается осенью. Подготовка к нему начнётся уже в августе.