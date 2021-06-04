Совет по правам человека обсудил хаотичную ситуацию с электросамокатами на городских улицах

Ситуация с прокатом электросамокатов на улицах Новосибирска и других городов становится все более злободневной. Инспекторы ГИБДД уже неоднократно задерживали водителей электросамокатов за превышение скорости или за агрессивную езду. Фиксируются случаи ДТП.

Совет по правам человека (СПЧ) выдвинул ряд предложений по совершенствованию законодательства. Среди которых:

– дополнение ПДД определением мобильных электрических транспортных средств и специальной главой, регулирующей особенности их эксплуатации;

— возложение на лиц, управляющих такими средствами, обязанности спешиться, если их движение создает опасность для пешеходов;

– введение обязательного страхования гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами;

– оснащение арендуемых и служебных электрических транспортных средств номерными знаками установленного образца для облегчения их идентификации гражданами;

– отнесение мобильных электрических транспортных средств к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников.

«Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда», — комментируют свои предложения в Совете.