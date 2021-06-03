Форум «Технопром» в Германии и новосибирские гастроли зарубежных театров. Андрей Травников подписал соглашение с Россотрудничеством

В основе соглашения — план совместных мероприятий на 2021-2022 годы.
Одна из площадок Международного форума «Технопром» будет работать в Германии — на базе Российского дома науки и культуры в Берлине. Основные направления сотрудничества Новосибирской области и Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству закреплены соглашением между правительством региона и агентством 2 июня. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В основе соглашения — план совместных мероприятий на 2021-2022 годы.
«Для Новосибирской области это соглашение важно, мы не просто подписали документ, но сразу же проговорили план его реализации. Новосибирскую область само наличие транспортного хаба, географическое положение, статус «ворот Сибири» обязывает быть активным участником международного сотрудничества по разным направлениям: культура, образование, наука, экономика», — отметил губернатор.
Первое совместное мероприятие в рамках подписанного соглашения состоится уже через три месяца — Международный форум технологического развития «Технопром». В этом году он будет проходить в гибридном формате, и одной из удаленных площадок, с которой по ВКС в мероприятиях форума смогут принять участие зарубежные эксперты, станет Русский Дом в Берлине.
Также руководитель Россотрудничества и губернатор обсудили участие Новосибирской области в реализации федеральных целевых программ, оператором которых является агентство. Это «Развитие образования», в том числе через популяризацию, продвижение и поддержку русского языка в иностранных государствах, расширение сотрудничества между образовательными и научными учреждениями стран-партнеров; программы краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение».
«Мы договорились об активизации гастрольной деятельности зарубежных театров, которые делают постановки на русском языке, в Новосибирскую область. Обсудили и образовательные проекты. Новосибирск — студенческий город, у нас обучается почти десять тысяч иностранных студентов, мы хотели бы принимать и преподавателей, которые работают со студентами за рубежом, преподают русский язык. Есть ряд других направлений.
Новосибирская область заинтересована в расширении международного сотрудничества, мне кажется, что этот период пандемийных ограничений — самое правильное время для подготовки к следующему активному шагу. Я уверен, в ближайшее время все отложенные мероприятия, контакты пойдут большим потоком и к этому нужно быть готовым», — подчеркнул Андрей Травников.
«Это не то соглашение, которое подписывают ради соглашения. Оно прагматическое, практическое, с «дорожной картой». У Новосибирской области — и она на это может полностью положиться — теперь есть посольства в 80 странах мира в виде наших Русских домов. Наши Дома – ваши Дома. Думаю, что те проекты, которые мы сегодня обсуждали, мы обязательно запустим», — подчеркнул Евгений Примаков.
Среди перспективных направлений взаимодействия нашего региона и Россотрудничества — реализация межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года; госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Фото: архивы пресс-служб
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