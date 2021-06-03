Школы, парки и зоны отдыха. Новосибирцы выбрали объекты для благоустройства-2022

В Новосибирской области завершилось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства, дизайн-проектов и наименований общественных пространств, которые будут благоустроены в регионе в ходе национального проекта «Жилье и городская среда».

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал, что в общей сложности в голосовании приняли участие 111 563 жителей Новосибирской области. «Считаю, что первый опыт голосования на единой цифровой платформе по выбору общественных территорий для благоустройства прошел успешно. Благодаря этому проекту удалось вовлечь в обсуждение реализации национального проекта на порядок больше граждан, чем в предыдущие годы. Уверен, что большинство жителей региона теперь знают об этом проекте и готовы активнее участвовать в обсуждении планов благоустройства своих городов и поселков», - отметил министр.



Самым активным по участию жителей в голосовании стал г. Бердск. За дизайн-проекты по благоустройству общественного пространства у школы №11 проголосовали почти 8700 человек. Также активно принимали участие в голосовании жители Карасука, Куйбышева, Тогучина, Черепаново, Искитима и Коченево, в каждом из этих населенных пунктов проголосовали более 5 тыс. человек.



При этом, лидером по количеству голосов среди общественных пространств стало место отдыха за по ул. Щорса в г. Карасуке. За благоустройство этой территории проголосовали 6499 граждан. Также в тройке лидеров по количеству полученных голосов: парк по ул. Тельмана в г. Черепаново (5616 голосов) и благоустройство пешеходной зоны улиц Садовая и Островского в г. Тогучин (5406 голосов).

Фото: архивы пресс-служб