Впервые пункт противоковидной вакцинации открылся в новосибирской аптеке

Более 350 тысяч доз вакцин против коронавируса и новые пункты вакцинации – в Новосибирской области продолжается массовая прививочная кампания против коронавируса.

2 июня в Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V» – 8 700 доз, а также начали работать три новых пункта вакцинации против коронавируса в Новосибирске: в ТК «Толмачевский», ТЦ «На Новосибирской» и Муниципальной аптеке на ул. Крылова, 15.

Всего в регион поступило 353 613 доз вакцин Гам-КОВИД-Вак, ЭпиВакКорона и КовиВак. Развернуты 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области, сформированы 87 выездных медицинских бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы и маломобильных граждан на дому.

Также привиться можно в следующих торговых центрах и на общественных территориях Новосибирска: