Впервые пункт противоковидной вакцинации открылся в новосибирской аптеке

Муниципальная аптека на улице Крылова, 15 принимает граждан ежедневно с 10.00 до 18.00.
Более 350 тысяч доз вакцин против коронавируса и новые пункты вакцинации – в Новосибирской области продолжается массовая прививочная кампания против коронавируса.
2 июня в Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V» – 8 700 доз, а также начали работать три новых пункта вакцинации против коронавируса в Новосибирске: в ТК «Толмачевский», ТЦ «На Новосибирской» и Муниципальной аптеке на ул. Крылова, 15.
Всего в регион поступило 353 613 доз вакцин Гам-КОВИД-Вак, ЭпиВакКорона и КовиВак. Развернуты 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области, сформированы 87 выездных медицинских бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы и маломобильных граждан на дому.
Также привиться можно в следующих торговых центрах и на общественных территориях Новосибирска:
- МФЦ «Сан-Сити». Ежедневно с 10.00 до 19.00
- ТРК «Эдем». Ежедневно с 11.00 до 17.00, выходные – воскресенье, понедельник
- ТЦ «МЕГА». По будням с 12.30 до 19.30, суббота, воскресенье – с 11.00 до 17.00, выходной – понедельник
- ТК «Река». По будням с 11.00 до 17.00, суббота – с 10.00 до 15.00, выходной – воскресенье
- ТЦ «Амстердам». Ежедневно с 10.00 до 16.00
- Гипермаркет «Леруа Мерлен» (Фабричный переулок, 11). По выходным с 10.00 до 14.00.
- Новосибирский зоопарк. По будням с 10.00 до 17.00, в выходные – с 10.00 до 15.00.
- Микрорайон «Чистая слобода» (ул. Титова, 264, опорный пункт полиции). С 29 мая по 13 июня ежедневно, кроме вторника и четверга, с 15.00 до 19.00.
- ТК «Толмачевский». Ежедневно с 10.00 до 16.00
- ТЦ «На Новосибирской». 2, 3, 4 июня с 15.00 до 19.00 часов, 5, 6 июня с 10.00 до 14.00
- Муниципальная аптека (ул. Крылова, 15). Ежедневно с 10.00 до 18.00
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