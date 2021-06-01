Носим маски дальше. Губернатор подписал постановление о продлении противоковидного режима

Андрей Травников заявил о продлении масочного режима в Новосибирской области с 1 июня. Как сообщил глава региона, в масках мы будем ходить еще до конца июня.

В СИЗах новосибирцы должны находиться во всех местах массового скопления: метро, общественном транспорте, магазинах, вокзалах, аэропорте. Новосибирцам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.