Сибирская генерирующая компания устроит встречу с новосибирцами. После официальной части гостей ждет киносеанс

СГК проведет публичный отчет перед новосибирцами — об итогах отопительного сезона 2020-2021 годов и планах капитального ремонта на лето. Жители города могут принять участие и задать вопросы о планах проведения капитального ремонта на теплосетях города, о проблемах теплоснабжения и дальнейших перспективах развития теплосетевых коммуникаций, о защите окружающей среды при производстве тепла и электроэнергии.

Во встрече примут участие директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, а также представители теплосетевого и теплосбытового подразделений компании. У участников мероприятия будет возможность записаться на экскурсию на одну из ТЭЦ Новосибирска. Посещение станции состоится в ближайшее время.

В завершение киноцентр предоставит участникам мероприятия возможность посмотреть премьерный киносеанс — комедию «Итальянские каникулы».

Заинтересованным новосибирцам необходимо зарегистрироваться по электронному адресу: BarsukovaNV@sibgenco.ru или по телефону: 8(383) 289-19-15.

Фото: архивы пресс-служб