Сибирская генерирующая компания устроит встречу с новосибирцами. После официальной части гостей ждет киносеанс

Встреча с СГК состоится 3 июня в центре культуры и отдыха «Победа».
СГК проведет публичный отчет перед новосибирцами — об итогах отопительного сезона 2020-2021 годов и планах капитального ремонта на лето. Жители города могут принять участие и задать вопросы о планах проведения капитального ремонта на теплосетях города, о проблемах теплоснабжения и дальнейших перспективах развития теплосетевых коммуникаций, о защите окружающей среды при производстве тепла и электроэнергии.
Во встрече примут участие директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, а также представители теплосетевого и теплосбытового подразделений компании. У участников мероприятия будет возможность записаться на экскурсию на одну из ТЭЦ Новосибирска. Посещение станции состоится в ближайшее время.
В завершение киноцентр предоставит участникам мероприятия возможность посмотреть премьерный киносеанс — комедию «Итальянские каникулы».
Заинтересованным новосибирцам необходимо зарегистрироваться по электронному адресу: BarsukovaNV@sibgenco.ru или по телефону: 8(383) 289-19-15.
Фото: архивы пресс-служб
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