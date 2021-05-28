Цифровой истребитель маршала Покрышкина. В Новосибирской областной научной библиотеке открылся виртуальный музей

На модели истребителя расположены небольшие информационные маркеры в виде точек. Используя контроллеры в руках, пользователь может с помощью маркеров получить доступ к информации.

Помимо модели самолета, в виртуальном пространстве также находится фотовыставка с кадрами из различных периодов жизни маршала, а на большом экране идут биографические документальные фильмы. Все материалы взяты из электронной библиотеки маршала Покрышкина, в которой содержится около 200 полнотекстовых документов, в числе которых книги, публикации из периодических изданий, фото и видеодокументы о жизни и боевом пути летчика-героя.

По словам заместителя директора Новосибирской областной научной библиотеки Владимира Деева, применение технологий виртуальной реальности для исторических проектов первостепенно: «Когда мы приобретаем очки виртуальной реальности, мы понимаем, что именно эти технологии требуют привязки к местным историям и событиям. Они не должны быть оторванными. Ведь обычно те же очки виртуальной реальности покупаются, чтобы посмотреть на динозавров или чудеса света. Это прекрасно, но хочется, чтобы эти технологии были привязаны к местной истории, краеведению. И наш виртуальный музей как раз отвечает этим параметрам».

Виртуальный музей открыт для посещения на втором этаже Новосибирской областной научной библиотеки.

Фото: архивы пресс-служб