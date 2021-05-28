Цифровой истребитель маршала Покрышкина. В Новосибирской областной научной библиотеке открылся виртуальный музей

Для Сибири это первое подобное «культпространство».
В Новосибирской областной научной библиотеке прошла презентация виртуального музея Александра Покрышкина. Это интерактивное приложение, представляющее собой пространство виртуальной реальности – с помощью специальных очков посетители смогут увидеть реалистичную модель истребителя P-39 «Аэрокобра», на котором летал великий маршал авиации.
В числе первых музей посетил заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. «Высокотехнологичный проект библиотеки позволяет в новом современном формате узнать биографию легендарной исторической личности – Александра Покрышкина. Это первый виртуальный музей, открытый в библиотеке. Надеюсь, что такая форма подачи информации привлечет прежде всего представителей молодого поколения, послужит мотивацией к изучению истории. Убежден, что партнерство государственных учреждений культуры и цифровых компаний открывает большие перспективы культурно-просветительской деятельности», – отметил он.
На модели истребителя расположены небольшие информационные маркеры в виде точек. Используя контроллеры в руках, пользователь может с помощью маркеров получить доступ к информации.
Помимо модели самолета, в виртуальном пространстве также находится фотовыставка с кадрами из различных периодов жизни маршала, а на большом экране идут биографические документальные фильмы. Все материалы взяты из электронной библиотеки маршала Покрышкина, в которой содержится около 200 полнотекстовых документов, в числе которых книги, публикации из периодических изданий, фото и видеодокументы о жизни и боевом пути летчика-героя.
По словам заместителя директора Новосибирской областной научной библиотеки Владимира Деева, применение технологий виртуальной реальности для исторических проектов первостепенно: «Когда мы приобретаем очки виртуальной реальности, мы понимаем, что именно эти технологии требуют привязки к местным историям и событиям. Они не должны быть оторванными. Ведь обычно те же очки виртуальной реальности покупаются, чтобы посмотреть на динозавров или чудеса света. Это прекрасно, но хочется, чтобы эти технологии были привязаны к местной истории, краеведению. И наш виртуальный музей как раз отвечает этим параметрам».
Виртуальный музей открыт для посещения на втором этаже Новосибирской областной научной библиотеки.
Фото: архивы пресс-служб
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