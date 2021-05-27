Андрей Травников и представители Газпромбанка обсудили реализацию инвестпроектов в Новосибирской области

Среди наиболее значимых из них – строительство четвертого моста через Обь.
Глава региона провел рабочую встречу с делегацией Газпромбанка, которую возглавил первый вице-президент компании Роман Панов. В ходе переговоров стороны обсудили реализацию ключевых инвестиционных проектов в регионе, в том числе инфраструктурных инициатив с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Также обсуждались социальные и транспортные проекты с участием банка. Среди наиболее значимых из них – строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Общий портфель проектов составляет свыше 30 млрд рублей. Кроме того, в ходе встречи обсуждался проект по газификации региона.
«Спектр проектов, реализуемых в Новосибирской области с участием Газпромбанка очень большой. Это не только знаковые стройки, такие как четвертый мост, это участие во многих других инициативах ГЧП, поддержка малого и среднего бизнеса, совершенствование закупочных процедур в рамках государственного заказа. Если говорить о перспективе, то Газпромбанк, в духе времени, предлагает современные информационные, IT-решения, например, в сфере медицинской аналитики, что для нас очень актуально. Мы также договорились о проработке новых инициатив, в частности, участии Газпромбанка в строительстве второй очереди кампуса Новосибирского государственного университета», – подчеркнул губернатор.
«Банк рассматривает Новосибирскую область как один из приоритетных регионов в Сибирском федеральном округе. Мы традиционно присутствуем здесь не только в сфере корпоративного финансирования, но и в реализации проектов по поддержке малого, среднего бизнеса. Реализуемые совместные инвестиционные проекты на принципах концессионного соглашения, показывают сегодня свою высокую эффективность, и создают условия для наращивания портфеля таких инвестиционных проектов в регионе. Одна из возможностей, которую мы сегодня обсуждали, это возможность реализации проекта по газификации региона», – отметил первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.
В 2018 году Новосибирская область и Газпромбанк заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает сотрудничество в реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, включая транспортные и социальные проекты, среди которых строительство четвертого моста через реку Обь.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.