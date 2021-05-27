Андрей Травников и представители Газпромбанка обсудили реализацию инвестпроектов в Новосибирской области

«Банк рассматривает Новосибирскую область как один из приоритетных регионов в Сибирском федеральном округе. Мы традиционно присутствуем здесь не только в сфере корпоративного финансирования, но и в реализации проектов по поддержке малого, среднего бизнеса. Реализуемые совместные инвестиционные проекты на принципах концессионного соглашения, показывают сегодня свою высокую эффективность, и создают условия для наращивания портфеля таких инвестиционных проектов в регионе. Одна из возможностей, которую мы сегодня обсуждали, это возможность реализации проекта по газификации региона», – отметил первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.

В 2018 году Новосибирская область и Газпромбанк заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает сотрудничество в реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, включая транспортные и социальные проекты, среди которых строительство четвертого моста через реку Обь.

Фото: архивы пресс-служб