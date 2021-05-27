В Новосибирской области начали применять систему тестирования, которая выявляет спортивные таланты детей

Работа системы комплексного тестирования детей по выявлению предрасположенности к видам спорта стартовала в Новосибирской области. Система будет опробована в физкультурно-оздоровительных организациях региона, с ее помощью измеряются, в том числе сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость юных спортсменов.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов ознакомился с работой аппаратно-программного комплекса спортивного тестирования детей. Проект представил заместитель директора регионального центра спортивной подготовки Роман Петухов. «Мы понимаем, что современные методы тестирования юных дарований на данный момент просто необходимы. Методики подготовки спортсменов не стоят на месте, мы видим, как растут результаты спортсменов по различным видам спорта. И сегодня уже мало просто желания родителей направить своего ребенка в секцию, нужно понимать подойдет ли этот вид спорта конкретному ребенку», - отметил Сергей Ахапов в ходе мероприятия.