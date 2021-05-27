В Новосибирской области начали применять систему тестирования, которая выявляет спортивные таланты детей

Методика рассчитана на ребят в возрасте от 5,5 до 12 лет вне зависимости от наличия и уровня спортивной подготовленности.
Работа системы комплексного тестирования детей по выявлению предрасположенности к видам спорта стартовала в Новосибирской области. Система будет опробована в физкультурно-оздоровительных организациях региона, с ее помощью измеряются, в том числе сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость юных спортсменов.
Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов ознакомился с работой аппаратно-программного комплекса спортивного тестирования детей. Проект представил заместитель директора регионального центра спортивной подготовки Роман Петухов. «Мы понимаем, что современные методы тестирования юных дарований на данный момент просто необходимы. Методики подготовки спортсменов не стоят на месте, мы видим, как растут результаты спортсменов по различным видам спорта. И сегодня уже мало просто желания родителей направить своего ребенка в секцию, нужно понимать подойдет ли этот вид спорта конкретному ребенку», - отметил Сергей Ахапов в ходе мероприятия.
Комплекс включает шесть этапов тестирования: регистрация, антропометрические исследования, функциональные исследования, психофизиологические исследования, спортивное тестирование и предоставление результатов. Всего измеряется более 50 параметров. В частности, в рамках функционального исследования записывается ЭКГ, проводится реография методом Тищенко – определяется тип кровообращения, также оцениваются показатели легочной вентиляции. Спортивные тестирования позволят определить двигательные качества – силу, быстроту, выносливость, ловкость и гибкость.
Методика рассчитана на детей в возрасте от 5,5 до 12 лет вне зависимости от наличия и уровня спортивной подготовленности. По завершению тестирования проводится интерпретация полученных результатов с уточнением, на что необходимо обратить внимание и почему рекомендованы конкретные виды спорта. Если говорить о внедрении данного комплекса в систему отбора спортсменов, то результаты покажут, на каком уровне находится физическая подготовка юного спортсмена, какие качества развиты сильно, а какие более слабо. Уже принято решение о тестировании воспитанников спортивной школы по хоккею «Сибирь» в июне.
Министр также подчеркнул, исследовательский подход к подготовке спортсменов облегчит во многом работу и тренеров, а также выразил уверенность в том, что такой метод тестирования позволит эффективно наполнять группы подготовки в спортивных учреждениях, и быстрее достигать результатов в конкретном виде спорта.
Сергей Ахапов добавил, что активно идет работа по цифровизации отрасли, поэтому данный центр тестирования станет хорошей экспериментальной площадкой и позволит воспитывать новых чемпионов, а также помогать родителям и детям сделать выбор в пользу того или иного вида спорта.
Центр тестирования располагается на площадке Регионального центра спортивной подготовки на ул. Сибирская, 54. Записаться на тестирование может любой желающий на сайте Регионального центра подготовки спортсменов.
Фото: архивы пресс-служб
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