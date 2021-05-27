Новосибирцев приглашают выбрать символ для памятной марки

Лидер по результатам голосования будет изображен на марке серии «Город трудовой доблести».
Новосибирцы выбирают памятное место, которое будет изображено на марке серии «Город трудовой доблести». Оргкомитет акции предлагает для размещения на почтовой марке шесть вариантов: памятник трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину; мемориальный комплекс « Звезда»; стела «Штыки» на площади Сибиряков-Гвардейцев; Мемориал славы труженикам тыла; памятник «Вальс Победы» в Академгородке и Мемориал памяти студентов и сотрудников железнодорожного института, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Организаторы отмечают, что выбор памятного места для изображения на марке – это одна из значимых акций по увековечиванию исторической памяти. Кроме Новосибирска, в акции примут участие города Самара, Челябинск и Екатеринбург.
Голосование продлиться до конца мая. Производство марок начнется в июне-июле, а в начале осени состоится презентация.
Проголосовать за городской символ можно по ссылке.
Фото: архивы пресс-служб
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