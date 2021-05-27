Новосибирцев приглашают выбрать символ для памятной марки

Новосибирцы выбирают памятное место, которое будет изображено на марке серии «Город трудовой доблести». Оргкомитет акции предлагает для размещения на почтовой марке шесть вариантов: памятник трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину; мемориальный комплекс « Звезда»; стела «Штыки» на площади Сибиряков-Гвардейцев; Мемориал славы труженикам тыла; памятник «Вальс Победы» в Академгородке и Мемориал памяти студентов и сотрудников железнодорожного института, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Организаторы отмечают, что выбор памятного места для изображения на марке – это одна из значимых акций по увековечиванию исторической памяти. Кроме Новосибирска, в акции примут участие города Самара, Челябинск и Екатеринбург.

Голосование продлиться до конца мая. Производство марок начнется в июне-июле, а в начале осени состоится презентация.

Проголосовать за городской символ можно по ссылке.

Фото: архивы пресс-служб





