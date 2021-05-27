Новосибирские летние лагеря участвуют в детской кешбэк-программе

Возможность получить кешбэк вызвала большой интерес со стороны родителей. Еще до начала сезона выкупили все путевки до конца лета. «На федеральном уровне сейчас решается задача по определению механизма возврата денежных средств за путевки, приобретенные до начала программы детского кешбэка. По поручению губернатора до 28 мая будет создан штаб по оперативному решению вопросов, возникающих при возврате денег», – отметил заместитель главы Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В июне начнут работу 47 загородных лагерей, но только 18 подключены к системе детского кешбэка. В ближайшее время к программе возврата денег за путевки добавят еще девять учреждений. Список тех, кто участвует в программе, опубликован на сайте «Мир путешествий» в разделе «Детские лагеря». Это могут быть и государственные, и частные оздоровительные центры. Однако в программу не включены палаточные, городские и лагеря дневного пребывания.