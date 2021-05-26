Первая партия в регионе. Новую противоковидную вакцину «КовиВак» доставили в Новосибирскую область

В Новосибирскую область доставили 3900 комплектов препарата против новой коронавируса. Речь идет о вакцине «КовиВак», разработанной в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Отметим, что за все время в регион поступило чуть более 350 тысяч доз вакцин: «ГамКовидВак» («Спутник V») от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра вирусологии «Вектор» и теперь еще «КовиВак».

«КовиВак» — третья вакцина, созданная в России и разрешенная к широкому применению. Препарат содержит полностью деактивированный вирус, а не его фрагменты, как в двух других российских вакцинах. Прививаться нужно будет в два этапа с перерывом в 14 дней. Вакцина разрешена пациентам от 18 до 60 лет.

Как объяснили в региональном министерстве здравоохранения, первую партию вакцины распределят во все медицинские организации области, где есть пункты для вакцинации. «По состоянию на 25 мая вакцинировано однократно 290 097 жителей региона. Привиты двукратно и завершили курс вакцинации 213160 человек», — сообщили в пресс-службе новосибирского правительства.