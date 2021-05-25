В Академии Игоря Крутого открылось направление комплексных развивающих занятий для малышей 2-3 лет

С помощью занятий в русле Монтессори- и Орф-педагогики дети будут развивать координацию движений, мелкую моторику, речь, логику и внимание.
Посещая занятия малыш научится:
✔️проживать музыку через тело;
✔️выражать себя через движение и голос;
✔️слышать характер мелодии (грустная или веселая), начало и окончание композиции;
✔️повторять ритм;
✔️исследовать звуки, окружающие нас повсюду.
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С помощью занятий в русле Монтессори- и Орф-педагогики дети будут развивать координацию движений, мелкую моторику, речь, логику, внимание и т.д.
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Что включают в себя музыкально-двигательные занятия?
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✔️игра на простейших музыкальных инструментах;
✔️работа с различным сенсорным материалом;
✔️сочетание стихов, музыки и движения;
✔️танцы с использованием разных предметов.
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Занятия ведет опытный педагог Монтессори и детский психолог!
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Запись в группы по телефону 331-55-22
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