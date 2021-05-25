В Академии Игоря Крутого открылось направление комплексных развивающих занятий для малышей 2-3 лет

Посещая занятия малыш научится:

✔️проживать музыку через тело;

✔️выражать себя через движение и голос;

✔️слышать характер мелодии (грустная или веселая), начало и окончание композиции;

✔️повторять ритм;

✔️исследовать звуки, окружающие нас повсюду.

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С помощью занятий в русле Монтессори- и Орф-педагогики дети будут развивать координацию движений, мелкую моторику, речь, логику, внимание и т.д.

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Что включают в себя музыкально-двигательные занятия?

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✔️игра на простейших музыкальных инструментах;

✔️работа с различным сенсорным материалом;

✔️сочетание стихов, музыки и движения;

✔️танцы с использованием разных предметов.

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Занятия ведет опытный педагог Монтессори и детский психолог!

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Запись в группы по телефону 331-55-22

@academy_igorkrutoy_nsk